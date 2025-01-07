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華科考船首次冬季赴渤海冰區
廣東中山大學上周六公布，該校極地破冰科考船「中山大學極地號」當日從廣州南沙出發，前往渤海冰區，開展渤海冬季冰——海系統關鍵過程及其生態環境效應重大科學考察，是中國科研團隊首次在冬季對渤海冰區進行海冰、海洋、生態綜合調查。（綜合報道）
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