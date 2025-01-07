兩岸國際

外交部新任發言人郭嘉昆亮相

中國外交部新任發言人郭嘉昆昨日正式主持外交部例行記者會，成為外交部第35任發言人。外交部自1983年建立新聞發言人制度，是最早設立固定新聞發布機制的中國政府部委之一。外交部目前有4名發言人，除了郭嘉昆，還有新聞司司長華春瑩、新聞司副司長毛寧和林劍。（綜合報道）
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