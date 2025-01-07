境外惡意網址IP 釣魚竊資訊

【本報綜合報道】據國家網絡安全通報中心微信公眾號昨日發布的消息，該中心發現一批境外惡意網址和IP，境外黑客組織利用這些網址和IP持續對中國和其他國家發動網絡攻擊。相關惡意網址和惡意IP歸屬地主要涉及美國、荷蘭、新加坡、土耳其、墨西哥、越南等。

消息指，這些惡意網址和IP與特定木馬程序或木馬程序控制端密切關聯，網絡攻擊類型包括建立殭屍網絡、網絡釣魚、竊取商業秘密和知識產權、侵犯公民個人資訊等，對中國國內聯網單位和互聯網用戶構成重大威脅，部分活動已涉嫌刑事犯罪。消息公布惡意地址共10個，其中有相關後門程序具屏幕監控、鍵盤紀錄、密碼獲取、文件竊取、進程管理、開關攝像頭、交互式shell，以及訪問特定URL等功能。病毒可通過移動存儲介質、網絡釣魚郵件等方式進行傳播，現已發現多個關聯變種，部分變種主要針對中國境內民生領域的重要聯網系統。

當局促警惕網上文件鏈接 對這些境外惡意網址和IP發動的網絡攻擊行為，消息建議對所有通過社交平台或電子郵件渠道接收的文件和鏈接保持高度警惕，不要輕易信任或打開相關文件；及時在威脅情報產品或網絡出口防護設備中更新規則，攔截以上惡意網址和IP的訪問；向有關部門及時報告，配合開展現場調查和技術溯源。