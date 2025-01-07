基隆海底通訊電纜被拖斷 疑陸貨輪所為 台促南韓助查

【本報綜合報道】台灣位於基隆港外海的海底通訊電纜上周五傳出遭喀麥隆籍貨輪拖斷，台媒指該船恐是中國大陸的權宜船，詳情有待釐清，目前航向南韓釜山。台海巡署已趕赴現場搜證，並請求韓方協助調查該船，擔憂這是大陸「灰色地帶作戰」，藉此試探各國底線，並測試資訊封鎖台灣。

涉事貨輪「順興39」疑在上周五上午拖斷中華電信的海底電纜，雖然台海巡署趕赴現場要求貨輪返回接受調查，但完成搜證後貨輪按照原航程前往釜山，未能扣押，事證將移送檢方偵辦，追究刑責和賠償。中華電信回應指，第一時間啟動緊急備援應變機制，將改接至其餘國際海纜站，所有客戶服務於短時間內全數恢復正常，未影響到台灣通訊。

船隻屬港註冊公司 主管為大陸公民 台灣官員指出，該船屬於在香港註冊的公司Jie Yang Trading Limited，該公司唯一登記的主管是大陸公民郭文傑（Guo Wenjie，音譯），認為事件非單純事故。

台海巡署官員透露，由於無法盤問船長，已經請求南韓當局在該船下一個停泊港口協助調查。台交通部航港局則指，如未來該貨輪再申報進港，將派港口國管制員登船，並通報採取必要措施。