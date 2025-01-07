王毅本年首訪非洲4國 談加強合作

納安達受訪指出，納米比亞與中國是全面戰略合作夥伴，友誼深厚、合作成果豐碩。尼日利亞媒體則預計，王毅將與東道國領導人和外長舉行高層會談，討論貿易、基礎設施發展、氣候變化和地區安全等關鍵議題，治國理政經驗分享、人文交流、中非發展知識網絡等料將成為關注領域，中非經貿合作也有望進一步加強，此訪凸顯了中非關係的重要性，並將推動一系列務實合作深化推進。

北京外國語大學國際關係學院教授宋微前日受訪表示，新年首訪非洲的傳統反映出中國加強中非關係的決心和中非歷史悠久的友誼，抵受了各種考驗。她認為，今次訪問的4國代表了中非合作的不同重點，在中國和非洲的發展合作夥伴版圖上均具獨特地位。她指出，中國與納米比亞和剛果共和國在能源、基礎設施等領域有廣泛深入的合作，中方援助西非最不發達國家之一的乍得為當地經濟社會發展作出重要貢獻，而加強中國與西非最大經濟體尼日利亞的合作對於促進整個非洲的綜合發展至關重要。