以色列只是代理 助美控國際能源

美國在中東的處境及策略，基本上有兩派分析意見。一派認為是基於猶太國際資本及游說集團的龐大組織及實力，牢牢以金主方式鎖緊及控制美國民主及共和兩黨，使它們唯命是從，貫徹完成中東大以色列的擴展計劃，幫助以內塔尼亞胡為代表的猶太復國擴張主義，操控中東阿拉伯國家及回教的反以色列勢力，一直摧枯拉朽，如今看似已經勝利在望，只差如何可以擊敗伊朗。

不過，這個態度似乎完全高估了以色列及低估了美國政府的實力。我們先要問：歷史上，美國政府曾被甚麼國家或政府操縱過或完全收買過，完全任由外力擺布？

遏制中東油氣運歐 所以，有另一派說法就是：無論美國國內猶太金主多麼強大，它只代表一股游說力量，跟工商業、能源、軍工、藥業，甚至娛樂旅遊，都在競爭對政府的影響力，而以色列的國家利益也只能和美國整體利益掛鈎而不能支配。因此，在美國利益需要下，就可維護以色列的利益，若以方利益傷害美國整體利益，以方也會被捨棄或被背離。

如今以色列的囂張瘋狂，也只是美國在中東可利用的代理，有一定活動的時間及限制性。

有國際政治分析認為，目前美國政府最着眼利用以色列的，是仍靠它震懾中東石油國家，以影響世界的能源市場。以色列如今對什葉派的成功打擊，包括還威脅伊朗，遏制其油氣出口，過去阿拉伯石油生產國希望由卡塔爾建造油管、由敍利亞通往西歐的計劃，如今因以色列和土耳其在敍利亞的斡旋及爭霸，加上政局混亂及恐怖主義威脅，仍難以實現。

而這正中美國下懷，因為美國特朗普政府如今正是大力推動美國本土油氣商增產，以增加國家的收入，中東油氣無法發展出口歐洲，不僅可使美國壟斷歐洲油氣市場，增大美國在世界油氣市場的份額，更可有力控制油價，隨時為沙特阿拉伯等中東油國及特別是俄羅斯油氣出口創匯製造困難。

當有一天，美國能與中東及俄羅斯建立一個全球的能源供應新平衡，中東就是重回政治穩定以保障各方利益，以色列這代理就要停止其對阿拉伯世界的威脅，否則只是自取滅亡。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻