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冰雪大世界 增5「冰」馬俑
中國黑龍江省哈爾濱冰雪大世界園區將新增一組5尊姿態各異的「冰」馬俑。來自黑龍江大慶師範學院美術與設計學院的冰雕團隊上周六正抓緊雕刻，工匠通過精湛技術，在晶瑩剔透冰塊上精雕細琢，把古老兵馬俑文化以冰雕形式呈現，遊客在欣賞冰雪之美同時，也能感受到歷史厚重與深沉。
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