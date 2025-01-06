分享五代同堂日常 96歲婦網上爆紅

【本報綜合報道】日本茨城縣一名96歲年長婦人與家人五代同堂的日常生活影片爆紅，在影片分享平台有13萬訂閱者。她分享每天進行家務和農作的點滴，活力旺盛的畫面不僅吸引年輕觀眾，也受到許多長者喜愛。

婦人千代以網名「最強嫲嫲」記錄生活，她每天清晨6時起床做家務、準備午餐，堅持「能做的事都自己來」。她熱愛耕作，擁有逾1,600平方米農田，種植白菜、洋葱等40種農作物，縱使高齡亦經常花5到6小時拔草或照料田地，體力令人驚嘆。

盼頻道再經營4年 見證玄孫成長 頻道幕後是千代的26歲曾孫女及21歲曾孫，兩人為千代拍攝與剪輯。曾孫女稱期望讓兒女記住有如此厲害的曾祖母。千代則稱，拍攝影片讓她思考家務和內容，或許是長壽的秘訣之一，未來希望把頻道經營到100歲，並見證玄孫成長，繼續傳遞生命的力量與故事。

千代女士出生於1928年，經歷過戰亂與戰後的艱難歲月，她曾在東京當站務員，經歷頻繁空襲，戰後返回家鄉與丈夫結婚，以開墾農田維生。如今千代女士生活在5代同堂的家庭，擁有3位女兒、7位孫輩、5位曾孫和4位玄孫，過着平靜生活，享受天倫之樂。