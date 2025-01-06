古代壁畫十二生肖 有貓冇蛇起拗撬

農曆蛇年將至，內地網民近日卻發現，中國湖南省婁底市一處古代壁畫上的十二生肖圖竟然無蛇圖像，而是由貓取而代之。消息更引起一眾愛貓人士熱議，不少人更準備迎接「貓年」。專家解釋，當下十二生肖定型於宋代，之前不同地域與民族的生肖習俗具有很大差異。

專家：現有序列定於宋代 位於湖南維山墓的壁畫上，排列十二個獸面人身圖像，其頭部分別為猴、豬、雞、虎、馬、羊、狗、貓、牛、龍、鼠、兔，它們身穿古代文官服飾，縉紳持笏，排列順序與當下十二生肖有別。網民評論道：「原來即將是貓年了」、「屬蛇的人或許屬貓」、「貍貓換太子，太子是蛇」。有人指出，該壁畫的複製品目前在湖南大學岳麓書院展覽。

岳麓書院職員上周四介紹，湖南維山墓壁畫2006年在婁底市新化縣發現，後來取下運往岳麓書院保管及研究，複製品目前在岳麓書院的中國書院博物館二樓展覽，供遊客參觀，但較為冷門。當年參與發掘壁畫的時任湖南大學岳麓書院教授胡彬彬指出，宋代之前不同地域與民族，其生肖習俗與主流的生肖文化相差很大，反映壁畫年代應在宋代以前。

內媒報道，維山墓是湖南地區為數較少的古代壁畫墓之一，雖然墓葬在歷史上遭到嚴重破壞，但主要部分壁畫保存較為完整。由於墓葬規格不太高，壁畫繪製較少受到當時官方約束，因此風格較為活潑，對於古代物質文化、社會生活與藝術史等方面研究具有重要價值。專家考證壁畫代可能在晚唐五代時期，距今1,300年左右。本報綜合報道