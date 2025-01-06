拜登搶換屆前先機 擬禁開採近海油氣

應對氣候變化 冀留政治遺產 美國總統拜登將於本月20日卸任，擬搶在特朗普上任總統前發布兩份備忘錄，禁止開發某些近海聯邦水域的石油和天然氣，而且要確保未來的政府無法解除禁令，從而排除出售大西洋和太平洋沿海以及墨西哥灣東部開採權的可能。

拜登將於周一公布行政命令，禁止出售美國瀕海大陸架部分水域油氣開採權，範圍包括大西洋、太平洋、墨西哥灣東部以及阿拉斯加州北白令海約6.25億畝（約佔美國陸地總面積近四分之一）海域。

廢除禁令前 須國會同意 惟知情人士稱，拜登對墨西哥灣中部和西部海域新的油氣開採持開放態度，因為上述海域已開採數十年，目前約佔美國油氣產量約14%。

拜登目的是加強自己在應對氣候變化和在2050年之前實現美國碳中和目標的立場，並希望留下政治遺產。拜登計劃援引《外大陸架土地法》，法律並未明確規定總統有權撤銷禁令，或讓特朗普難以直接廢除禁令，必須先經過國會同意。特朗普交接小組發言人李維特批評拜登的決定可恥，強調不會停止開採。

保育團體支持禁令，指沒有人希望美國自家海岸發生漏油事件。惟美國國家海洋工業協會會長米利托指出，禁令會導致能源產業與就業機會外流，讓俄羅斯等國獲利。

總統自由勳章 19人獲頒 此外，拜登上周六向19人頒發總統自由勳章，包括前國務卿希拉妮、共和黨人羅姆尼，以及一些演藝明星、體育明星、活動人士和外交官。總統自由勳章由美國總統一年一度頒發，與國會金質獎章並列為美國最高的平民榮譽。拜登表示，授勳人士為塑造美國文化和事業付出了神聖的努力。本報綜合報道