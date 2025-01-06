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日本最老人瑞離世 終年116歲
全日本最高齡、可能也是全球最高齡長者糸岡富子，已於2024年12月29日因衰老離世，終年116歲。糸岡富子1908年5月23日生於大阪市，後移居兵庫縣蘆屋市。蘆屋市長高島崚輔指，對世界最高齡長者糸岡富子離世由衷致哀。（綜合報道）
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