日本最老人瑞離世 終年116歲

全日本最高齡、可能也是全球最高齡長者糸岡富子，已於2024年12月29日因衰老離世，終年116歲。糸岡富子1908年5月23日生於大阪市，後移居兵庫縣蘆屋市。蘆屋市長高島崚輔指，對世界最高齡長者糸岡富子離世由衷致哀。（綜合報道）