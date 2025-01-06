兩岸國際

日本最老人瑞離世 終年116歲

全日本最高齡、可能也是全球最高齡長者糸岡富子，已於2024年12月29日因衰老離世，終年116歲。糸岡富子1908年5月23日生於大阪市，後移居兵庫縣蘆屋市。蘆屋市長高島崚輔指，對世界最高齡長者糸岡富子離世由衷致哀。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者