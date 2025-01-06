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談判破裂 奧地利總理將辭職
奧地利總理內哈默上周六宣布，兩個最大中間派政黨組建聯合政府的談判已經破裂，他將在未來幾天內辭去總理和人民黨黨魁職務，並實現有序過渡。接下來最有可能的兩個選擇就是改由自由黨黨魁基克負責組建政府，或是提前舉行大選。（綜合報道）
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