聯黎部隊設施被毀 譴責以軍蓄意破壞

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）上周六發聲明稱，部隊維和人員當日上午目睹以色列軍隊的一台推土機，在黎巴嫩邊境村莊拉布內摧毀了黎以撤軍線上的一個藍色標記桶，以及緊鄰聯黎部隊陣地的一座黎巴嫩武裝部隊瞭望塔。黎巴嫩真主黨領導人卡西姆則警告以色列，真主黨不會無限期地忍耐下去。

聲明譴責以軍蓄意直接破壞明顯屬於聯黎部隊的財產和黎巴嫩武裝部隊的基礎設施，公然違反了第1701號決議和國際法。聯合國安理會第1701號決議於2006年通過，旨在結束真主黨與以色列之間的敵對行動。聯黎部隊呼籲所有行為者避免採取任何可能危及停止敵對行動的舉措，包括破壞平民財產和基礎設施。

以哈續談判 商釋放人質 以色列和真主黨的衝突過去一年不斷升級，雙方在去年11月27日達成停火協議。根據協議，以軍須在60天內撤出黎巴嫩南部，黎軍則將與聯黎部隊一同部署。

以色列國防部長卡茨上周六證實，已在卡塔爾恢復與哈馬斯的間接談判，爭取釋放在2023年10月哈馬斯跨境攻擊中遭扣押的以色列人質。卡茨告訴以色列人質、女兵阿爾巴格（Liri Albag）的家屬，政府正努力解救人質，哈馬斯上周五發聲明稱，與以色列關於加薩停火的間接談判於當天在卡塔爾重新展開。哈馬斯發放一名以色列女兵人質片段，她對自己處境感到痛苦，形容活在極可怕的噩夢中，指摘以色列政府不關心她同其他人質。本報綜合報道