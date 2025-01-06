鳥擊群疑比空難客機大10倍
【本報綜合報道】南韓濟州航空一架波音737-800客機上月29日疑在鳥擊後失事，當地電視台上周五公布畫面指客機失事前疑撞上比機身大10倍的鳥群，空中有大片黑影不斷移動，與客機以相反方向擦過，之後形成更巨大的黑影。韓媒分析，當時恐怕不只是一、兩隻鳥被吸入飛機引擎，而是一大群鳥。
幾百隻起計 呈V形移動
影像顯示，客機準備降落務安機場前，機場周圍天空有一大片不斷移動、改變形狀的黑色物體，很有可能不是雲或煙霧，而是鳥群。根據黑影大小，必須是非常大的鳥群才會這樣，像是有幾百隻鳥，而且看起來比飛機還要大。黑影朝飛機方向移動，飛機經過後黑影再次以更長、更大的形式聚集，移動時也以鳥群特有的V形隊伍移動，目測鳥群大小約是客機機身的10倍以上。
國土交通部早前曾指，上月29日早上8時57分，務安機場塔台向涉事客機發出鳥擊預警後，8時59分機長便發出求救信號「Mayday」，提到遭遇鳥擊，要求重飛，客機於9時03分因機腹落地衝出跑道撞牆爆炸失事。
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