尹錫悅逮捕令僅剩今日執行 檢舉公調處長共150人

指控妨礙特殊公務 侵入建築物 違軍事設施保護法 南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）上周五逮捕總統尹錫悅不果，逮捕令限期今日屆滿。尹錫悅律師團指控公調處處長吳東雪等150人妨礙特殊公務執行、侵入特殊建築物、違反《軍事基地及軍事設施保護法》，今向首爾中央地方檢察廳檢舉。對於首爾西部地方法院駁回執行逮捕令的異議申請，尹錫悅律師團擬上訴至大法院。

尹錫悅律師團主張，公調處處長沒有對警員的調查指揮權，卻於上周五指揮警察特殊偵查團，着手對總統執行違憲、違法的拘留措施。期間，相關人員損毀屬於軍事設施保護區正門，並對阻擋執行非法拘留的總統警衞處員工施暴。首爾警察廳和龍山警察署不讓警衞人員進入總統官邸的行為屬於濫用職權妨害權利行使，警察特殊偵查團還非法拍攝屬於一級國家安全設施的總統官邸。

公調處或重新提請逮捕令 由於首爾地區昨天降大雪，而且代總統崔相穆沒有回覆公調處要求警衞處配合拘留尹錫悅的公文，因此公調處決定昨日不再嘗試拘留尹錫悅。然而，逮捕令今日期滿，可執行期限只有一天。除再次執行拘留外，公調處還考慮重新提請法院簽發對尹錫悅的逮捕令、隨即提請逮捕令等方案。

法院駁回反對執行逮捕令 尹錫悅辯護律師尹甲根早前表示，法院上月31日簽發的逮捕及搜查令有違《刑事訴訟法》和《憲法》，請求法院不予批准。不過，首爾西部地方法院刑事庭昨日駁回申請，但未公布具體理由。尹甲根回應指，將在了解駁回理由後考慮是否向大法院提出上訴。

尹錫悅上月3日頒布緊急戒嚴令後，因涉嫌內亂、濫用職權、妨礙行使權利等罪名受查。公調處曾三度傳召尹錫悅到案受查，但他沒有在指定時間現身。公調處上月30日凌晨向首爾西部地方法院申請對尹錫悅發出逮捕令，法院翌日以涉嫌內亂罪批准逮捕尹錫悅，並對總統辦公室發出搜查令，是南韓憲政史上首次對現任總統發逮捕令。本報綜合報道