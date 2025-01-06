供過於求大跌價 車厘子溝貨賣清庫存

【本報綜合報道】車厘子價格近期呈「斷崖」式下跌，有水果批發商指原因與大量到貨有關。有商家為清理庫存，將不同等級的車厘子混合售賣，令消費者難以區分。

湖北武漢發現多家水果店將車厘子擺在檔口的醒目位置。有商家稱「3JD（指車厘子尺寸和等級）5斤裝198元（人民幣‧下同，約212港元）」。店員表示，如果顧客看完貨覺得可以，售價還可以降至180元（約193港元）。店員又稱，店內車厘子最近賣得不錯，4JD的車厘子現已賣完，等着補貨。

「很多舊貨堵在市場」 7折求售

湖南長沙水果批發商胡女士表示，今年大量車厘子到貨，「廣州那邊到了很多貨，出不了，很多舊貨堵在市場裏」。她解釋，由於車厘子到貨後銷量低，供過於求。她指一些商家3JD的車厘子2.5公斤賣150元（約160港元）左右，相比去年價格下降約50至60元（約53至64港元），如打7折。胡女士稱，個別商家為了出貨，標示車厘子的等級與實際品質不相符，令消費者難以辨別。