廁所洗學童餐具 徐州幼園離譜
【本報綜合報道】江蘇省徐州市近日有家長反映，鼓樓區慧谷陽光幼兒園長期存在食堂衞生差、餐具消毒不徹底等問題。家長透露，該幼兒園竟長期在廁所洗刷幼兒餐具。鼓樓區教育局上周六回應指，有關反映問題已整改。
未限定整改期限 家長不滿
家長張先生表示，去年10月，孩子放學回家後告訴他，看見有老師在課室旁邊的廁所裏洗碗。張先生認為，廁所作為排泄場所，環境潮濕且髒污，極易孳生細菌，餐具在廁所清洗極易被污染，從而對幼兒的身體健康構成威脅。張先生直指，孩子吃飯的餐具在廁所裏清洗的做法「簡直太惡劣」。張先生事後曾向政府熱線投訴過，鼓樓區教育局回應稱，經監控畫面核實，家長反映的情況屬實，已經責令園方整改。但家長不滿意，認為僅要求該園立即整改，未限定整改期限，未按相關規定對該園進行整頓查處。
鼓樓區教育局工作人員回應稱，接到市民反映後第一時間組織相關科室工作人員到該幼兒園實地調查，發現幼兒園存在食堂環境衞生打掃不及時和在幼兒廁室洗碗現象，要求幼兒園按要求立行立改。工作人員之後再次現場檢查，市民反映的問題已得到整改，今後會繼續加大監管力度。
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