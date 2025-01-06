廁所洗學童餐具 徐州幼園離譜

未限定整改期限 家長不滿

家長張先生表示，去年10月，孩子放學回家後告訴他，看見有老師在課室旁邊的廁所裏洗碗。張先生認為，廁所作為排泄場所，環境潮濕且髒污，極易孳生細菌，餐具在廁所清洗極易被污染，從而對幼兒的身體健康構成威脅。張先生直指，孩子吃飯的餐具在廁所裏清洗的做法「簡直太惡劣」。張先生事後曾向政府熱線投訴過，鼓樓區教育局回應稱，經監控畫面核實，家長反映的情況屬實，已經責令園方整改。但家長不滿意，認為僅要求該園立即整改，未限定整改期限，未按相關規定對該園進行整頓查處。