兒科急症兩周狂飆 混染呼吸病頻發燒

上海交通大學醫學院附屬新華醫院兒童感染科門診，近期接診對象高達90%是2至10歲兒童，大部分人感染甲型流感，有部分混合感染不同呼吸道傳染病。醫生建議兒童痊愈後充分休息才返校，以增加身體免疫力，減少再次感染機率。

焦先婷續指，感染甲型流感患兒主要症狀是發燒、咳嗽、咽痛、頭暈等，建議讓患兒服用流感病毒特效藥治療，發燒時亦可服用退燒藥。對於部分兒童反覆發燒，焦先婷認為可能是混合感染，當兒童上一次感染未康復，免疫力較弱時，若立即返校或前往人員密集的封閉空間，就可能再次感染其他病原體。

根據上月底中國疾控中心發布的監測數據顯示，近期14歲及以下病例中，偏肺病毒陽性率呈波動上升趨勢。焦先婷進一步表示，偏肺病毒的大眾知曉度並不高，它不是一種新病毒，而是和流感病毒一樣，是一種會引發急性呼吸道感染的常見病毒，主要症狀有發燒、咳嗽、流鼻涕，引起重症可能不大，不必過度擔心。注意勤洗手、戴口罩、避開人群聚集或者空間密閉的場所，便可有效預防。本報綜合報道