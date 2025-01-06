偽造裸照敲詐高管 兩漢囚37月

【本報綜合報道】山東省政法委上周五公布，濱州鄒平市人民檢察院早前對一宗敲詐勒索案提起公訴，兩名男子利用修圖技術把知名企業高管的臉部圖像移花接木到不雅圖片上，並以郵寄方式對全國212名企業高管敲詐勒索。他們敲詐勒索罪成，各被判入獄3年一個月，罰款兩萬元（人民幣‧下同，約2.14萬港元）。

2023年5月，湖南朱姓男子因沒錢、沒工作收入，想出偽造企業高管的裸照進行敲詐。他之後找到此前結識的馮男合作，二人先在網上搜索各大企業高管的資訊和照片，然後將被害人的頭像修圖拼貼到裸照上，再打印裸照。分裝好裸照和寫好威脅信後，被告便乘車前往廣西南寧市分頭寄信。被害人之一的濱州鄒平張先生，收到裸照和威脅信要求他3天內把28.8萬元（約30萬港元）匯到指定帳戶，否則公開他的不雅影像，他於是報警。