荒漠推太陽能發電 NASA稱華有重大進展

產能年飆近4萬兆瓦 美國太空總署（NASA）在線網站地球觀測站（Earth Observatory）日前發布一組衞星圖像對比，顯示內蒙古庫布齊沙漠的太陽能發電項目取得重大進展。NASA指出，自2017至2023年，中國的太陽能發電能力每年激增近4萬兆瓦（MW），可謂「前所未有」。

地球觀測站網站稱，曾稱「死亡之海」的庫布齊沙漠2017年12月還是一片荒漠，風沙瀰漫幾乎沒有生命迹象，但去年12月已變身為大規模太陽能發電基地。隨着大量太陽能電池板鋪設，沙漠變成了「太陽能發電的潛力之海」。

建設計劃是中國「太陽能長城」工程一部分，目的是產生足夠能源為京津冀地區供電，項目預計2030年完工。

最大發電能力料達100吉瓦 屆時將在黃河南岸、庫布齊沙漠北緣，用太陽能板築起一道長約400公里、平均闊約5公里的「藍色防沙區」。預計最大發電能力為100吉瓦（GW），截至2024年9月，裝機規模已達5.4吉瓦。除發電之外，太陽能板兼具防沙固沙的作用。據悉，太陽能板的架設有助減緩水分蒸發，加上創新的板上發電、板下修復、板間種植的模式，能替板下的牧草和其他防風固沙的植物遮陽，使更容易生長。

庫布齊沙漠具備陽光充足、地形平坦及靠近工業中心的地理位置等優勢，因此成為太陽能發電理想地點。

中國裝機容量 居世界之首 非牟利「全球能源監測組織」（GEM）的「全球太陽能發電追蹤」數據顯示，截至2024年6月，中國太陽能發電項目的裝機容量逾38.6萬兆瓦，約佔全球總量的51%，居世界首位。美國以約7.9萬兆瓦、佔全球總量的11%遠遠排第二，第三是印度。本報綜合報道