20億年前月球存在弱磁場 或供火山熱量

嫦娥五號採玄武岩樣本添演化依據 中國科學院地質與地球物理研究所團隊聯合中國科學院國家天文台、中國地質大學（武漢）等，對中國月球探測器嫦娥五號任務採集的9顆毫米級玄武岩岩屑樣本進行磁學分析，發現20億年前月球存在弱磁場。相關研究成果上周三已在學術期刊《科學進展》（Science Advances）上發表。

研究顯示，月球在距今20億年前存在一個較弱的發電機過程，所產生的磁場強度為2至4微特斯拉（μT），表明20億年前月球深部保持一定的熱對流或熱傳導，且其驅動能量可能來自內核結晶、進動、鈦鐵礦堆晶下沉等過程，具有活力的月球深部可能為月球年輕火山活動貢獻一定熱量。

曾與地球相似 據介紹，得益於地球液態外核中導電流體的運動，形成一個強大的磁場發電機，如同一個巨型保護傘緊緊包裹地球，抵禦宇宙射線侵襲，為生命繁衍生息創造適宜環境。而月球曾與地球有相似磁場發電機，其磁場演化歷程一直備受科學家關注。科學家相信，今次研究可以為剖析月球演化歷史提供重要依據。

2020年11月24日，嫦娥五號由長征五號遙五運載火箭搭載，於文昌航天發射場發射升空，翌月1日深夜成功着陸月球上最大月海（月面低窪平原）「風暴洋」北部的呂姆克山脈附近，任務實現了中國首次月面採樣與封裝、月面起飛、月球軌道交會對接、攜帶樣品再入返回等多項重大突破，其後返回地球。本報綜合報道