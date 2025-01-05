兩岸國際

緬甸獨立日 赦免6000囚犯

昨日是緬甸獨立日，緬甸國家管理委員會當天赦免逾6,000名囚犯，同時為部分囚犯減刑。當局未公開特赦名單，預計不包括正在服刑的民主領袖昂山淑姬。釋放條款列明，如果獲釋的被拘留者再次違法，除了將面對新刑期外，亦必須服完原來刑期的剩餘部分。（綜合報道）
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