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偷渡英倫海峽 去年增25%
法國傳媒近日報道，2024年透過英倫海峽偷渡往英國的難民增加了25%。英國內政部臨時數據顯示，去年當局發現約3.6萬名偷渡者，比起2023年的2.9萬人增加了25%，但是仍然低於2022年4.5萬名非法移民乘坐簡陋充氣小船抵達英國的數字。（綜合報道）
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