羅興亞難民船擱淺浮羅交怡

【本報綜合報道】一艘載有196名緬甸羅興亞人的船上周五擱淺馬來西亞吉打州浮羅交怡海灘，船上難民上岸時遭馬來西亞警察及海事執法機構人員拘捕。根據當局掌握的情報，還有兩艘難民船在海上漂流，但暫時無法確定它們的具體位置。

載近200人 另有兩艘失聯 浮羅交怡警區主任沙里曼發聲明指，這些難民相信都是羅興亞人，其中包括68名男子、57名女子、32名男童及39名女童。經初步調查，他們從緬甸搭乘木船，在海上漂流約10天後才抵達馬來西亞。

另據馬來西亞海事執法機構總監莫哈末羅斯里指，當局是在接獲當地居民報案後，於當天凌晨3時25分，和警方一起在浮羅交怡鯊魚灣海灘拘捕這批非法入境的難民。當時載將近200人的船在浮羅交怡海域擱淺。事發後，海事執法機構加強了在浮羅交怡北部海域和邊界地區的巡邏。根據馬來西亞海事執法機構和其他執法單位的數據，從2010年至2024年，共有2,089名羅興亞人，分別乘坐18艘船非法入境而被捕。