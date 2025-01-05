悉尼機場旁隱蔽告示 揭泳灘或存可致癌物

未阻家庭進入 料消防站用化學泡沫污染 澳洲傳媒昨日報道，位於新南威爾士省悉尼機場旁邊一個知名海灘，兩年前在隱蔽位置豎立警告牌禁止游泳和釣魚，既未註明原因，亦未阻止當地家庭和馬匹進入。直至民眾查詢及追問，悉尼機場才證實海灘可能存在可致癌的全氟和多氟烷基物質（PFAS），作為預防措施而豎立標示。新省環保局敦促負責監管的聯邦基礎建設、交通、地區發展及通訊部，確保悉尼機場採取補救行動，保護當地免受PFAS污染。

涉事海灘名為聯邦海灘（Commonwealth Beach），由於毗鄰悉尼機場控制塔，亦被稱為控制塔海灘（Tower Beach），不少家庭和航空發燒友會在海灘嬉戲、拍攝飛機起飛，賽馬每周也會在海灘訓練。悉尼居民戴利（Terry Daly）多年來帶孩子在海灘游泳，但他2023年初在海灘草叢發現警告牌寫明「禁止游泳、禁止釣魚」。他先後於當地議會和政府交涉，多月後才獲悉尼機場答覆確認警告牌豎立原因，是考慮到新省環保局正於全省範圍內調查PFAS使用情況。

調查報告料今年中旬提交 聯邦海灘距離悉尼機場消防站不足200米，而消防站過去使用化學泡沫含有PFAS。悉尼機場於2022年可持續發展報告中指摘，聯邦政府未能確保營運消防站的澳洲航空服務公司（Airservices Australia）負責。澳洲航空服務公司發言人強調，自2010年起停止在悉尼機場使用含PFAS化學泡沫，過往使用符合當時國際標準。公司正於悉尼機場詳細調查，了解PFAS發生情況和範圍，預計今年中旬向新省相關機構提交報告。本報綜合報道