兩岸國際

特朗普入稟 求暫緩TikTok出售令

美國總統當選人特朗普日前入稟聯邦最高法院，要求暫緩執行強制中國字節跳動公司出售短片平台TikTok在美業務、否則禁止該平台在美營運的法律。司法部上周五提交文件，敦促最高法院駁回要求。禁令將於本月19日生效，最高法院周五聽取雙方理據。（綜合報道）
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