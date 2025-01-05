兩岸國際

萊恩嚴重肺炎 未來兩周活動取消

歐盟委員會主席萊恩的辦公室上周五宣布，66歲的萊恩嚴重肺炎，取消未來兩周的預約活動。聲明未有透露病情或如何患病的詳情。萊恩的辦公室發言人表示，萊恩將不能出席在葡萄牙里斯本及歐盟輪任主席國波蘭的會議。萊恩去年以唯一人選的姿態連任歐盟委員會主席，任期5年。（綜合報道）
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