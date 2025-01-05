德法外長訪敍 晤新領導人

【本報綜合報道】德國外長貝爾伯克和法國外長巴羅上周五到訪敍利亞首都大馬士革，與敍利亞過渡政府領導人朱拉尼會晤，是巴沙爾‧阿薩德政權上月倒台後，首次有歐盟成員國的外交高官到訪當地。

貝爾伯克在會後說，如果敍利亞希望獲得歐盟的支持，必須讓不同宗教、種族和性別的團體，參與敍利亞政治過渡進程，以及獲得權利和保護，同時要確保潛在的歐盟資金不會落入新回教主義者手中。

敍料需4年方能辦選舉 被問到歐盟是否可以很快取消對敍利亞的制裁，貝爾伯克稱，取決於政治進程，她列出一些積極的現象，但現在採取行動為時尚早。朱拉尼表示，敍利亞可能需要4年才能夠舉行選舉，因為需要政治對話以及重寫國家憲法。巴羅則形容，敍利亞民主過渡的希望脆弱但真實，法德兩國計劃在敍利亞起草新憲法時提供技術支援和建議。

另外，貝爾伯克在前往大馬士革前，要求俄羅斯撤出在敍利亞的駐軍。對此，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃昨日表示，貝爾伯克應該考慮美國在德基地的命運，而不是談論俄羅斯在敍利亞的基地。