兩共和黨人轉撐 約翰遜連任眾議院長

【本報綜合報道】美國國會眾議院上周五舉行議長選舉，獲總統當選人特朗普支持的共和黨人約翰遜，在第一輪投票中，戲劇性以218票對215票，再度當選。

特朗普出手協助 當選議長需要取得眾議院435席當中的過半數218票支持，共和黨只是以219席對215席的微弱優勢控制眾議院。原本有3位共和黨人不支持約翰遜連任，包括肯塔基州眾議員馬西、南卡羅萊納州眾議員諾曼及德州眾議員賽爾夫，令約翰遜最初未能取得足夠支持，但其後特朗普出手協助後，有兩人轉軚，最終約翰遜以當選所需最低門檻的218票勝出。眾議院民主黨領袖傑弗里斯則獲得215票。

約翰遜沒有對轉軚議員作出任何承諾以換取他們轉軚支持。不過其中一名轉軚的共和黨人塞爾夫指，在與特朗普通電話後，獲承諾黨內右翼成員未來可參與制訂稅收和移民相關的法案。

傑弗里斯於投票結束後呼籲兩黨人團結，同心為美國做事。約翰遜隨即宣誓就任。

特朗普上月30日表示，支持約翰遜連任眾議院議長，讚揚對方善良、勤奮、虔誠，且會做正確的事。特朗普恭喜約翰遜連任眾議院議長，稱讚他將會是一名偉大的眾議院議長。