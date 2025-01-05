特朗普酒店外爆炸 疑兇留字稱非恐襲

【本報綜合報道】美國拉斯維加斯特朗普酒店門外上周三有一輛Tesla Cybertruck爆炸，釀成1死7傷。調查人員上周五表示，37歲男疑犯利維爾斯伯格（Matthew Livelsberger）在爆炸前於車內吞槍自殺身亡，並留下訊息，表示要為美國的弊病敲響警鐘，強調今次並非恐怖襲擊。

揚言為美國弊病敲警鐘 利維爾斯伯格是現役陸軍特種部隊士兵，當局公布他留下的部分訊息內容。他表示，他需要清理思緒，忘掉他認識的人之死以及他奪去他人生命的重擔。他強調這不是恐襲而是一個警鐘，認為美國人留意暴力及壯觀的場面，反問「有甚麼比用煙花和炸藥來表達我觀點更好的方式呢」。

當局摘錄了利維爾斯伯格使用手機筆記應用程式寫下兩封信的訊息，這些信件涵蓋一系列主題，包括政治不滿、國內問題和社會問題。警方指出，利維爾斯伯格顯然對總統當選人特朗普沒有惡意，認為是一宗自殺悲劇，涉及一名患有創傷後壓力症候群的軍人，但不排除他原計劃更具破壞性的襲擊。