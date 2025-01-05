特朗普掩口費案將判刑 勢免囚

【本報綜合報道】美國總統當選人特朗普偽造商業紀錄，向艷星支付掩口費，負責審理案件的法官上周五決定，本周五判刑，但特朗普不會被監禁，而是判處有條件釋放，即如果他沒有再次被捕，案件就會被駁回。

特朗普涉嫌在2016年總統選舉期間向色情片女星斯蒂芬妮等人支付掩口費，被控34項偽造商業紀錄重罪，直至去年5月被曼哈頓法院陪審團判定罪名成立，原定11月底判刑。由於特朗普勝出總統選舉，加上在任總統免受刑事指控，曼哈頓地區檢察官辦公室要求暫停判決獲准。法官拒絕特朗普以總統豁免權為由，要求撤銷判決，強調他有責任在特朗普本月20日宣誓就職之前判刑。

不滿就職禮為卡特下半旗 另一方面，美國前總統卡特上月29日辭世，終年100歲，一連6日的悼念活動昨日在喬治亞州展開。現任總統拜登已宣布全國下半旗哀悼30天，涵蓋本月20日總統當選人特朗普的就職禮。特朗普上周五指他就職時，沒有美國人會為當天下半旗而感到高興。

特朗普在社交平台發文指，今次將是美國首次於總統就職禮中下半旗，沒有人願意看到這種情況，也沒美國人會為此感到高興。他認為民主黨人會對這樣的低迷氛圍大感快活，實際上他們不愛美國，只想到自己，批評他們在過去4年令曾經偉大的美國變成一團糟。

外界關注特朗普的貼文疑暗示可能要求在就職禮重新升起美國國旗，稱「讓我們看看事態如何發展」。被問及拜登的下半旗命令會否撤回或重新考慮時，白宮發言人巴埃爾（Karine Jean-Pierre）回應表明「不會」。