加薩停火談判重開 美再624億武器售以

以色列軍方在新一年持續轟炸加薩之際，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周五表示，與以色列當日在卡塔爾首都多哈，恢復加薩停火的新一輪間接談判。與此同時，美國國務院將向以色列出售總值80億美元（約624億港元）軍火，已非正式地通知國會。

哈馬斯聲明指，談判將重點確保停火協議可永久停止敵對行動，以及以軍撤出加薩地帶，強調哈馬斯對尋求盡快達成協議持認真態度。居中調停的卡塔爾、埃及和美國數月以來持續在以色列和哈馬斯之間來回從事談判，但未能終止在加薩逾一年的衝突。雙方達成協議的主要障礙，是以色列對於同意長久停火的意願並不高。以色列總理內塔尼亞胡辦公室上周四指，他已授權談判代表赴多哈持續談判。

美媒引述知情人士透露，最新對以軍售包括AIM120C8中程空對空導彈、155毫米炮彈、AGM114地獄火導彈、小直徑炸彈、聯合直接攻擊彈藥（JDAM）尾翼套件、500磅彈頭和炸彈引信。軍售屬於長期性質，因為大部分彈藥交付需要一年或更長時間。美國國務院向國會解釋，軍售旨在通過補充關鍵彈藥存量和防空能力，來支持以色列長期安全。

中國譴責以襲加薩醫院 另一方面，聯合國安理會上周五舉行以巴問題緊急公開會，是安理會今年首次會議。中國常駐聯合國代表傅聰發言時指摘，新年前夕以色列軍隊襲擊加薩北部僅存的綜合性醫療服務機構卡邁勒‧阿德萬醫院，強制拘留醫護人員，強迫轉移無辜病患，造成大量民眾死亡。他批評此舉嚴重違反國際法特別是國際人道法，令人震驚，中方強烈譴責。

傅聰表示，新年伊始人們都期盼萬象更新，但在加薩死亡陰霾持續籠罩，以色列的轟炸襲擊沒有片刻停息，加薩民眾倒計時等候的不是新年來臨的歡慶，而是隨時而來的下一次轟炸。他引述分析指，以色列對加薩醫療機構發動致命襲擊，使當地醫療系統瀕臨崩潰，是把加薩變成不可居住之地的系統性戰略一環。中方對此表示嚴重關切和強烈反對，敦促以色列切實遵守國際人道法義務，停止將醫院變成戰場，停止襲擊醫療設施，保障醫療機構和醫務人員安全，釋放所有被扣押的醫務人員。

華促以停所有軍事行動 傅聰強調，當衝突進入15個月，來到2025年的起點，結束加薩衝突、恢復和平仍是最緊迫事項，也是安理會已拖延太久的責任，有關國家反覆宣稱停火協議即將達成，但現實卻是殺戮與死亡的繼續。中方敦促以色列聽取國際社會的強烈呼聲，立即停止一切軍事冒險行徑，並解除加薩人道准入限制，停止實施並盡快撤銷針對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處的法案，保障工程處等人道機構展開援助的安全和便利。本報綜合報道