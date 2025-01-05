空難搜查尾聲 遺體將還家屬

【本報綜合報道】南韓濟州航空上月29日發生的空難，至昨日已過去7天。國土交通部公布，針對務安國際機場失事現場的搜查已進入最後階段，179名罹難者遺體整理工作結束，預計當日把全部罹難者遺體歸還家屬。

國土交通部稱，上周五完成失事客機尾部的回收工作，共尋獲1,013塊罹難者殘肢，當局昨日搜索可能埋在機尾下方的物品和罹難者殘肢，截至昨日下午5時，103名罹難者遺體以及121名罹難者的部分遺物已歸還家屬，其餘76具遺體存放於務安機場臨時殮房，將陸續歸還。當局亦計劃收集、分類和核實更多遺物後再歸還。

家屬擬辦聯合葬禮 當局上周五亦開始向家屬移交罹難者停泊在務安機場停車場的車輛，目前已收到9份申請，首輛車已完成移交。一眾死者家屬自事故發生當天，一直在務安機場接收罹難者遺體和遺物，當局正指導事業單位、私人企業和家屬就業的工作場所落實喪假。由於現場不時發現無主殘肢，罹難者家屬計劃舉行聯合葬禮，並設置紀念空間安葬。