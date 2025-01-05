南韓公調處擬今再試拘捕 尹錫悅龜縮 支持者求助特朗普

正副總統警衞處長拒離崗 未現身到案 南韓戒嚴餘波未平，高級公職人員犯罪調查處上周五進入官邸試圖逮捕總統尹錫悅時，受總統警衞處阻撓。戒嚴事件合作偵查本部以涉嫌干犯妨礙執行特別公務罪，立案調查總統警衞處處長朴鍾俊和副處長金成勳，要求兩人昨日前到案，但兩人均沒於當日接受警方傳喚調查。調查處傳出正與警方協商，討論在昨日至今日期間再採取逮捕行動。

首爾西區地方法院上月31日批捕尹錫悅，有效期至明日。法律界透露，公調處計劃與警方協商在限期前再執行逮捕行動，昨日氣氛有別於前一天的劍拔弩張，看來十分平靜，據指正重整旗鼓，思考下一步行動。公調處面對外界指摘準備不足等，加上執行過程中與警方出現分歧，需要時間協商，內部認為冷靜研究之後行動比立即重新執行更好。警方曾提出以現行犯逮捕妨礙執行公務的朴鍾俊等人，但連同警員只有約百人在場，調查處因擔心引發衝突而表示反對。

公調處試圖執行對尹錫悅的逮捕令期間，大批尹錫悅支持者在總統官邸前示威。有示威者沿用因美國總統當選人特朗普而普及的「停止竊取」（Stop the Steal）口號，亦有人揮動美國國旗，希望特朗普介入幫助尹錫悅。

律師引美案例稱尹享豁免權 尹錫悅的法律團隊上周五援引美國最高法院對特朗普相關案件的裁決稱，對尹錫悅的彈劾審判沒必要作出裁決，因為他應享有相關豁免權。

總統警衞處向媒體發聲明表示，目前是總統警衞工作的重要時期，總統警衞處處長和副處長未有現身到案，是因為他們一刻都不能夠離開崗位，保護尹錫悅是他們的重大責任。聲明又指，正與警方討論重新安排兩人接受問訊，協商今後配合調查的可能時間。警方昨日第二度傳召朴鍾俊和金成勳，要求兩人今日到案調查。

公調處亦再次要求代理總統崔相穆行使權力，命令總統警衞處接受執行逮捕令。

代理防長促士兵勿與警衝突 另外，南韓國防部昨日表示，代理防長金善鎬已向總統警衞處表示，警衞處阻止公調處拘捕尹錫悅「是不恰當的」。國防部稱，金善鎬提醒首都防衞司令部下屬部隊司令，士兵不得與警察發生任何肢體衝突。本報綜合報道