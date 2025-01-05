相認16年後揭非生父 男子盼尋親

【本報綜合報道】河南省鄭州市一名41歲的王姓男子早年與親生父母失聯後，16年前成功「認親」，上月意外發現對方並非自己的親生父親。王男感到十分憤怒和疑惑，目前只希望找到家人。

當年僅照片為證 無驗DNA 王先生於2008年通過養父找到一個自稱是他「親生父親」的男子，對方聲稱王男是自己的私生子，包括他的親戚朋友和鄰居都是這樣認為。該名「父親」是山東人，當年父子兩人並無做DNA檢測，僅拿出王男年幼時的照片。直到上月，「父親」生病入院，王男才在醫院做DNA檢測時發現雙方無血緣關係。

王先生將檢測結果告訴「父親」後，對方竟表示：「不是父子關係，就不是父子關係，你還能怎麼？」王先生對此感到憤怒，認為自己已做到一個兒子能為家人做的事，但沒想到得到這個結果。原來王先生從小曾被7個家庭收養，經常捱打，或被同村人排擠等，他只希望與普通孩子一樣知道自己的身世和找到父母。目前尋親組織的志願者已為王先生登記資料，協助尋找親生父母。