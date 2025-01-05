銀川接連地震 疏散近5000人

【本報綜合報道】寧夏銀川市上周四（2日）發生多次地震，永寧縣和金鳳區分別出現黎克特制4.8級和4.6級地震，震源深度均為10公里。銀川市防震減災和抗震救災指揮部昨日召開新聞發布會，截至上周五深夜22時共造成6人輕微傷，送院治療後出院，並無人員死亡和房屋倒塌。

地震發生後，國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部啟動國家地震四級應急響應，派出工作組協助開展抗震救災工作，寧夏抗震救災指揮部持續進行視訊指揮調度。在轉移安置方面，銀川市累計疏散2,139戶共4,969人，其中集中安置851人，362人入住酒店賓館，3,756人投靠親友等。當中有4人因家中老人重症臥床未轉移，已安排兩名社區工作人員現場陪伴。

排查隱患 短期內或再震 在災情摸排方面，銀川市緊盯重點區域、重點場所、重點目標，組織專業力量排查發現牆體裂縫、牆皮脫落等問題7,599處，安排各縣市區進行處置並做好鑑定評估。當局檢查發現27處暖氣供水管爆管漏水，已派員到場搶修，未出現大面積停暖停水狀況；排查60個燃氣場站、3,010公里管道，發現4個一般隱患已排除，未發現重大隱患。銀川市將繼續深入排查各領域受損狀況，做好災害損失調查評估、房屋安全性鑑定工作。

此外，寧夏地震台台長曾憲偉在會上表示，綜合分析認為，震央區目前處於正常釋放調整階段，近期地震活動頻次較高並非大地震的前兆，但不排除短期內會再有地震。他解釋，發生地震的銀川盆地，距離對上一次8級地震不足300年，積累的能量未足以再發生一次大地震，提醒公眾理性避震，不應過度反應，保持正常生活秩序，防止恐震致災。