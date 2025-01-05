近期流感99%屬甲型 48小時內用藥遏病情

內地近期流感高發，中國疾控中心最新數據顯示，目前流感病毒感染率持續上升，其中99%以上為甲型H1N1流感。湖北武漢市肺科醫院呼吸二病區負責人楊澄清表示，感染甲流等呼吸道疾病後5天內用藥有效，48小時內用藥效果最佳。對於臨床初步判斷為甲流的患者，醫生可用抗原檢測或核酸檢測的方式來確診。

中疾控上周四公布第52周流感監測周報顯示，上月23日至29日共檢測超過1.7萬個樣本，其中發現4,883宗確診病例，感染率達28.6%。其中甲流有4,869宗確診病例，佔感染數字的99.7%。自去年11月25日開始，甲型H1N1流感在南、北部省份病例佔比達99%以上。

長者及孩子屬高風險人群 上海市肺科醫院呼吸科主任醫師胡洋上周五表示，甲流是最常見的上呼吸道感染病毒之一，近期內流行屬於正常現象，胡洋強調，治療甲流的重點是緩解症狀，包括退燒、止痛、止咳和化痰。有患者指感染流感出現發燒和呼吸道症狀，還會覺得頭暈，懷疑有流感新毒株出現。醫生澄清並無發現新毒株，又指長者和孩子等是高風險人群。

患者應居家休息 保持通風 若家中出現甲流患者應怎樣做？內媒建議患者居家休息，盡量單間居住、保持房間通風，減少與共同居住者的接觸機會；患者需注意個人衞生，咳嗽和打噴嚏時應使用紙巾、毛巾等遮掩口鼻；需密切觀察患者和家庭成員的健康狀況。一旦患者或其他家庭成員出現持續高熱，伴有劇烈咳嗽、呼吸困難、神志改變、嚴重嘔吐與腹瀉等重症傾向，應及時就醫；盡可能由一名固定的、非流感高危人群的家庭成員照顧患者，近距離接觸患者時應佩戴口罩。本報綜合報道