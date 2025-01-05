兩岸國際

河北菜市場起火釀8死15傷

河北省張家口市橋西區力廣菜市場昨日發生火災，橋西區政府辦工作人員稱，明火已撲滅，截至當日下午2時前，火災造成8死15傷。現場照片顯示，菜市場內火光熊熊，濃煙升至半空，消防員到場撲救，大批民眾在市場外圍觀。有關部門正在調查起火原因。（綜合報道）
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