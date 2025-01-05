1月5日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月05日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
河北菜市場起火釀8死15傷
河北省張家口市橋西區力廣菜市場昨日發生火災，橋西區政府辦工作人員稱，明火已撲滅，截至當日下午2時前，火災造成8死15傷。現場照片顯示，菜市場內火光熊熊，濃煙升至半空，消防員到場撲救，大批民眾在市場外圍觀。有關部門正在調查起火原因。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250105-0105_00178_029/河北菜市場起火釀8死15傷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc