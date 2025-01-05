兩岸國際

5.4元售地鐵座 上海男遭行拘

上海地鐵近日傳出有男子在早上繁忙時間，開價5元人民幣（約5.4港元）出讓座位，引發關注。上海地鐵公司上周四透過官方微博表示，對有關行為表示堅決反對。當地警方上周五發布消息，指此事為男事主自編自演，目前已被行政拘留。（綜合報道）
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