1月5日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月05日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
5.4元售地鐵座 上海男遭行拘
上海地鐵近日傳出有男子在早上繁忙時間，開價5元人民幣（約5.4港元）出讓座位，引發關注。上海地鐵公司上周四透過官方微博表示，對有關行為表示堅決反對。當地警方上周五發布消息，指此事為男事主自編自演，目前已被行政拘留。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250105-0105_00178_028/5-4元售地鐵座--上海男遭行拘
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc