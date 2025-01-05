國家秘密當人情 單位員工勢受罰

【本報綜合報道】國家安全部昨日發布消息稱，偵辦某反間諜工作案件時發現有單位員工將國家秘密當「人情」，洩露敏感訊息。國安機關向涉事員工作出行政警告，並建議單位內部處分。國安機關要求公民或組織配合開展工作，嚴守國家秘密，加強教育管理，若果洩露有關反間諜工作的國家秘密，可被追究刑事責任。

國安機關發警告

國安機關近日在調查期間向某單位進行司法查詢，該單位的經辦人員李×發現被查詢對象是自己認識的人，自以為出於好心，想向對方送個人情，私自向被調查對象發送查詢截圖。當中涉及部分敏感訊息，可能會對案件偵辦造成不良影響，李×最後認識到自己故意洩露反間諜工作國家秘密的錯誤違法行為。