國務院促懲惡意欠薪 保障農民工

關於農民工欠薪問題，會上提及，當局將指導各級政府及央企國企優先保障農民工工資支付、帶頭清理欠薪，督促民營企業及時償還欠薪；亦要發揮薪資支付監控預警平台作用，加強人社、金融等部門相關數據聯通，制度性和長效性措施從源頭保障農民工工資支付。

關於城市更新方面，會上強調要加速推動城鎮老舊小區、街區、廠區和城中村等改造，加強城市基礎建設改造，完善城市功能，修復城市生態系統，保護和傳承城市歷史文化。當局將加強用地、資金等要素保障，統籌用好財政、金融資源，吸引社會資本參與都市更新。而此次通過的《古樹名木保護條例（草案）》，要求合理利用古樹名木資源，挖掘歷史文化內涵，有序進行生態旅遊、科學研究等活動，嚴厲打擊毒害古樹、非法採伐等違法行為。