中紀委播反腐專題片 12前官員出鏡懺悔

內地去年查處中管幹部58人 中央紀委國家監委網站去年全年公開通報查處的中管幹部有58人，反腐高壓態勢持續增強。中紀委宣傳部和官方電視台聯合攝製4集電視專題片《反腐敗為了人民》，將於今日起至周三播出。專題片包括12個涉貪腐的前官員案例，包括中央統戰部前副部長崔茂虎、江西省政協前黨組書記唐一軍、貴州省委前書記孫志剛等官員出鏡懺悔，另有多名前國企官員。

官媒上周五發文指，反腐敗鬥爭只有進行時，沒有完成時，要持之以恒淨化政治生態。文章梳理一年來的反腐成果，全國共查處56.6萬個群眾身邊不正之風和腐敗問題，處分43.3萬人，1.4萬人移送檢察機關，進一步推動全面從嚴治黨向基層延伸。此外，去年1月至11月「天網2024」行動共追回外逃人員1,306人，包括120名黨員和國家工作人員、46名紅通人員，共追回贓款154.44億元人民幣（約164億港元），追逃追贓效能持續提升。

逾半數於在任時受查 上述被查的中管幹部中，有一半以上是在任上被查。而被查的9名正部級官員中，多人曾擔任過地方省級黨委、政府「一把手」，以及國務院組成部門或直屬機構「一把手」，當中有7人是在任上受查，包括前台盟中央常務副主席李鉞鋒、前江西省政協主席唐一軍等。

稱整治群眾身邊歪風 另一方面，今日起播放的專題片主題分別為「懲治蠅貪蟻腐」、「風腐同治」、「揭開腐敗隱身衣」和「以案促改促治」。紀檢監察機關強調要在全國整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，緊盯新型腐敗和隱性腐敗，深化以案促改、以案促治。

預告片中，孫志剛表示，確實辜負組織上的培養和信任，底線失守，犯了嚴重的錯誤、罪行。唐一軍則表示，看到自己的所作所為，真是無顏面對、無地自容。崔茂虎認為自己對小事小節不太注意，最後小事就變成大事。中國石油天然氣集團有限公司有多名涉案官員出現在專題片中，其中公司前黨組書記、董事長王宜林表示，自己成了貪官和一名政治騙子的俘虜，現在已身敗名裂。本報綜合報道

貴州省委前書記 孫志剛 中國石油天然氣集團前董事長 王宜林 江西政協前黨組書記 唐一軍 中央誓言消滅貪腐。 中央統戰部前副部長 崔茂虎