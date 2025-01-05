無人機專家 傳被追債輕生

內地上周五有多名業內人士透露，被譽為「無人機天花板」的無人機研發專家張代兵去世，終年47歲，留下兩名未成年孩子。知情人士指，其死因疑是被網貸追債太緊而選擇跳樓，但官方並無公布具體細節，可能與其經營的公司有很大關係。（綜合報道）