兩岸國際

無人機專家 傳被追債輕生

內地上周五有多名業內人士透露，被譽為「無人機天花板」的無人機研發專家張代兵去世，終年47歲，留下兩名未成年孩子。知情人士指，其死因疑是被網貸追債太緊而選擇跳樓，但官方並無公布具體細節，可能與其經營的公司有很大關係。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者