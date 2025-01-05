逃兵役赴美16年 台男緩刑

台灣桃園市潘姓男子在徵兵前赴美，滯留16年至去年持美國護照回台，得知被通緝後投案。桃園地方法院依妨害兵役治罪條例對其判囚6個月、緩刑2年，可易科罰金，緩刑期內付保護管束，罰款30萬元新台幣（約7.2萬港元）、服240小時義務勞務。（綜合報道）