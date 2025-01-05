1月5日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月05日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
逃兵役赴美16年 台男緩刑
台灣桃園市潘姓男子在徵兵前赴美，滯留16年至去年持美國護照回台，得知被通緝後投案。桃園地方法院依妨害兵役治罪條例對其判囚6個月、緩刑2年，可易科罰金，緩刑期內付保護管束，罰款30萬元新台幣（約7.2萬港元）、服240小時義務勞務。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250105-0105_00178_008/逃兵役赴美16年--台男緩刑
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc