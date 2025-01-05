美制裁華網安公司 指參與黑客攻擊

【本報綜合報道】美國財政部上周五宣布，制裁中國網絡安全公司永信至誠科技公司（Integrity Technology Group），因為該公司與中國政府有合約關係，且跟中國國安部有關聯，並多次參與針對美國的黑客攻擊，目標包括外國企業、大學、政府機構、電訊供應商及傳媒機構。

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗˙雷去年9月宣布，發現並摧毀名為「亞麻颱風」（Flax Typhoon）的黑客組織，指該組織以永信至誠為幌子，從公司、媒體、大學和政府機構收集訊息，使用數十萬台聯網設備創建殭屍網絡，幫助他們破壞系統並竊取機密數據。

五眼聯盟已對永信至誠發警示 與美國同屬五眼聯盟的英國、加拿大、澳洲和新西蘭亦對永信至誠發出警示，指該公司涉及惡意網絡活動。中國駐美大使館早前否認指控，批評美國作出毫無根據的指控，反斥美國本身就是網攻的來源和最大的肇事者。中方敦促美國停止其全球網絡間諜活動和網攻，停止以網絡安全為藉口抹黑其他國家。