馬斯克對台態度變 指藏大量科技人才

【本報綜合報道】將成為特朗普新政府一員的美國富豪馬斯克曾稱，台灣是中國不可分割一部分，並建議把台灣部分控制權交給北京當局。台媒上周五報道，他近日在網上公開稱讚台灣蘊藏大量科技人才，對台態度似乎有轉變，引起關注。

曾在美國晶片大廠英偉達擔任機器學習研究員的數據科學家湯古茲（Bojan Tunguz）上月28日在社交平台X發文指，全球最大晶圓代工廠台積電始創人張忠謀在台灣成立公司而非在美國，是因當年美國科技業反移民和種族主義情緒猖獗。他認為，這可能是美國科技史上最嚴重的非強迫性失誤，未來數年可能為此付出極高代價。

曾將台灣比作夏威夷 湯古茲的貼文引起議論，馬斯克回覆稱：「台灣蘊藏大量科技人才是主要原因，至少就我的理解來看。」台媒指出，馬斯克過往涉台言論一直不友善，曾將台灣比作夏威夷，被台灣官員批評支持威權。台積電董事長魏哲家上月透露雙方談話，馬斯克擔心開發多功能機械人沒人提供晶片，台媒質疑其態度轉變是垂涎晶片。

美國富豪 馬斯克 台積電始創人 張忠謀