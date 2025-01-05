沙利文訪問印度 料談華邊境建水壩

【本報綜合報道】美國白宮國家安全顧問沙利文於周日起，訪問印度首都新德里兩日，是他本月20日卸任前最後一次出訪印太地區。期間他將與印度官員討論中國在中印邊境修建大型水壩的影響。

另討論多項議題 白宮安全委員會發言人柯比上周五表示，沙利文將在新德里會見印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval），討論太空合作、國防、戰略技術等多個議題，也涵蓋印太及其他地區的共同安全優先事項。另一官員透露，議題還包括民用核能合作、中國在半導體和生物製藥方面的產能過剩等。沙利文另將與印度外長蘇傑生和其他官員會面，訪問印度理工學院，會見印度年輕企業家並發表演講。

在沙利文訪印之際，中方計劃在青藏高原東部邊緣的雅魯藏布江修建全球最大水電站，再次觸動中印關係。美國官員預計沙利文將討論大壩和其他一系列令人關切的地區問題，強調在涉及水資源問題必須有跨國管理，這些資源必須以公正和公平的方式處理。印度政府上周五表示已向中方提出關切，要求確保該水壩不會損害包括印度和孟加拉在內的下游國家利益。

白宮國家安全顧問 沙利文