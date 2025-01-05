華總領館籲中國留學生 返美注意規定

【本報綜合報道】中國駐美國洛杉磯總領館上周五表示，近期有中國留學人員返美時因I-20表格無效而無法入境，總領館已及時協助相關人員，領區個別高校同時提醒國際留學生在春季學期開始前返美。總領館提醒留學人員應了解美方入境規定，關注校方發布通知提醒，確保安全順利入境。

總領館提醒，留學人員應隨身攜帶身份證件，確保證件合法有效，勿放置在託運行李中或交由他人保管；亦應了解美方入境流程，妥善應對問詢查驗。如聽不懂對方問題或用英語準確表達有困難，不要隨意回答，應請求翻譯協助，以免引起誤會和麻煩。在溝通過程中要保持冷靜，勿與執法人員發生言語爭執、身體衝突。

倘入境受阻 應申中止 如入境受阻，可嘗試與執法人員協商，提出申請中止入境，若獲准可避免留下被拒入境及遣返紀錄。如被要求簽署問詢筆錄等文件，應仔細閱讀並確認內容無誤，有疑問應當場提出。

如美方作出遣返處理決定，可要求跟家屬或總領館聯繫，必要時可通過委託律師維護自身合法權益。