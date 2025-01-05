華被指軍援也門叛軍 換安全通過紅海

【本報綜合報道】以色列電視台「i24news」上周四報道，美國情報部門發現，自也門叛軍青年運動對紅海船隻施襲以來，便與中國建立了一條複雜的武器供應鏈，換取中方船隻可安全通過紅海。

報道引述美國情報人員指，上述供應鏈由中國暗中提供武器，讓青年運動獲得彈道導彈、巡航導彈所需的先進零件和導引設備，中國則以保障自身船隻安全通過紅海作為交換條件，讓掛上五星旗的船隻免受襲擊。海事數據顯示，與中國有關的船隻能繼續在紅海航線航行，而未成為攻擊目標。目前僅去年3月發生一宗中國油輪遇襲事件，疑是青年運動誤擊。

青年運動擬用華零件製導彈 據報道，青年運動領導人計劃使用這些中國零件，製造數百枚能打擊波斯灣國家的巡航導彈。美國去年9月起多次向中方傳達上述訊息，其中包括參與這項武器供應鏈的華企名單。外交消息人士透露，去年夏天和秋天青年運動多次派員訪華，或會見當地高官，美方現威脅要與以色列聯合行動，切斷這些中國貿易網絡與全球金融體系的連結。