應對台危機 日自衞隊司令部地下化

【本報綜合報道】日媒上周五報道，防衞省為防範自衞隊司令部在「台灣有事」時遭攻擊，正推動將司令部改設於地下，計劃在下年度前完成14個地下化的據點。防衞省亦擬於今年3月新設自衞隊海上輸送群，滿足屆時向琉球群島派遣部隊及物資運輸的需求。

防衞省計劃在本年度結束前，即今年3月底前完成11個司令部的地下化，下年度再完成3個據點，下年度編列相關經費726億日圓（約36億港元），較本年度增加8倍以上。本年度完成地下化的司令部中，九州及沖繩的航空自衞隊基地佔7個。日媒指出，中國大陸一旦武力攻台，這些自衞隊設施可能成為保護日本的最前線。

將設海上輸送群 至於將新設的自衞隊海上輸送群，直屬防衞大臣的陸海空自衞隊共同部隊，初期編制約100人，配備兩艘運輸艦，司令部設於廣島縣吳基地，兵庫縣也有據點。海上運輸部隊擬於2027年度前擴大為10艘艦艇的編制，包括兩艘中型運輸艦、4艘小型運輸艦和4艘機動小艇，下年度預算案已編列202億日圓（約10億港元）添置各一船種。